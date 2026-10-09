San Buenaventura firma convenio educativo con Universidad Vizcaya

San Buenaventura, Coah.– Con el propósito de fortalecer la colaboración educativa, impulsar acciones de prevención y acercar nuevas oportunidades de formación profesional a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Buenaventura formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Monclova.

En representación de la institución educativa participaron el licenciado Mario Ayala, director de Universidad Vizcaya Monclova, y la licenciada María del Refugio Gaytán, de la carrera de Psicología, quienes agradecieron al alcalde, licenciado Jesús Javier Flores Rodríguez, la confianza y disposición para establecer esta alianza en beneficio de la comunidad.

Como parte de los objetivos de esta colaboración, se contempla reforzar actividades de promoción y campañas enfocadas en la salud mental, la prevención del suicidio, la difusión de los derechos y la prevención del delito, mediante acciones que contribuyan a generar conciencia y acercar información útil a las familias de San Buenaventura.

Asimismo, el convenio incluye una cláusula para brindar oportunidades de becas educativas a trabajadores del Ayuntamiento interesados en cursar estudios profesionales en Universidad Vizcaya, favoreciendo su preparación académica y desarrollo personal.

Actualmente, más de 150 estudiantes originarios de San Buenaventura acuden a esta institución en sus diferentes modalidades educativas, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema mixto, que ofrece clases los sábados, facilitando la continuidad de los estudios a quienes necesitan combinar su formación con otras responsabilidades.

En esta primera etapa, el acercamiento permitirá coordinar actividades de promoción, campañas informativas y acciones de vinculación entre el municipio y la institución educativa. También se contempla acercar la oferta académica a los estudiantes y ciudadanos que, por diversas circunstancias, no puedan trasladarse hasta las instalaciones universitarias.

Universidad Vizcaya de las Américas cuenta con espacios especializados para la formación práctica de sus estudiantes, entre ellos laboratorios de informática y química, Cámara Gesell para prácticas de Psicología y Derecho, sala de juicios orales y taller de Arquitectura, instalaciones que permiten complementar los conocimientos teóricos con experiencias vinculadas al ejercicio profesional.

Con este convenio, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez fortalece los lazos de colaboración con instituciones educativas y promueve iniciativas que contribuyen a la prevención, el bienestar social y el acceso a mayores oportunidades de preparación académica para las y los habitantes de San Buenaventura.