Beneficiarán a 280 familias con Prospera

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Mas de 280 familias se beneficiarán con el programa Prospera, becas que se entregarán el lunes 27 del presente mes en el Auditorio Cuauhtémoc Cortes Vázquez ubicado en la colonia 18 de Febrero. Siendo este uno de los programas más codiciados del país por otorgar beneficios cómodos para quienes cumplen con los requisitos que exigen, el departamento de Acción Social a cargo de la directora

Deyanira Muñoz Flores dijo que el listado en espera es grande pero que lamentablemente en el presente año no pudieron incrementar el padrón de los autorizados.

Dicho programa comprende la alimentación, salud y educación, tres rubros en los que los beneficiados tienen que cumplir cabalmente de lo contrario les retiran el beneficio.

“ Si hemos tenido bajas en este programa pero se debe a que los padres de familia en especial las madres no ponen atención en cuanto a los chequeos médicos, en las calificaciones o la alimentación conceptos que tienen que estar al corriente de lo contrario se pierden”, dijo la entrevistada.

Agregó que se tiene especial atención con las familias de los sectores vulnerables hasta donde llegó el beneficio a las que mantenemos al tanto de las fechas en las que pasarán a recoger sus becas cuyos montos varían de acuerdo a los miembros de la familia.