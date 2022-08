Beto, un abuelo muy afortunado

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Este domingo Día del Abuelo; el más contento en postear sus fotografías fue el alcalde de Cuatro Ciénegas, Beto Villarreal quien se dijo ser "Muy afortunado".

Recordó que durante su campaña le acompañó en algunas ocasiones la mayor de sus nietas Irina quien estaba contenta por la espera de su hermanita Ariana, un entusiasmo contagiado todos los días antes de iniciar su agenda.

Sin embargo por diferencia de semanas también estaba en la dulce espera la esposa de su hijo y para sorpresa de todos era embarazo múltiple; entre oraciones, mensajes y el deseo de saber que en un mismo año, al terminar la campaña sería abuelo de Irina más los cuatrillizos, siempre supo que Sara, Emily, Sofía y Abraham darían un giro enorme a sus vidas y así ha sido.

"Soy un abuelo muy afortunado me siento orgulloso de mis hijos que viven la maternidad y paternidad con cariño, no ha sido nada fácil, la llegada de tantas bendiciones me mantiene fuerte para disfrutar a mis seis nietos, solo le pido a Dios que me de larga vida y salud para alimentarme de su tierno amor" compartió el sonriente abuelo Beto Villarreal.