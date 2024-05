Beto Villarreal visita ejido El Oso

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, 11 de Mayo 2024. Cercano a los campesinos se ha mantenido el candidato del PRI a la alcaldía de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez, cada que tiene oportunidad enfoca su campaña en busca del apoyo de las comunidades por las cuales ha trabajado como profesionista y funcionario las últimas 4 décadas.

El Ingeniero Agrónomo sigue de cara a las próximas elecciones del 02 de Junio, sostuvo un encuentro con familias del Ejido El Oso, la comunidad escuchó propuestas enfocadas al sector agrícola en beneficio del desarrollo económico y social del municipio, y se comprometió a implementar políticas públicas que beneficien a la gente del campo.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

"Los campesinos son la base de nuestra sociedad y merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento, nací y crecí en un Ejido y se perfectamente de las necesidades de la gente, por ello mi deseo es continuar trabajando por ustedes, los niños y jóvenes que requieren de la educación escolar para su formación y sigo dispuesto a ayudarlos, me gusta la gestión a favor de los campesinos, temas que he aplicado y lo seguiré haciendo si su voto me favorece", afirmó el candidato Beto Villarreal.

También se comprometió a trabajar en la mejora de infraestructuras rurales, acceso a programas de apoyo técnico para el sector agrícola así como a los dispensarios médicos, estuvo acompañado de integrantes de la planilla PRI- PRD – UDC.