Blindarán a Frontera

FRONTERA COAH-. La coordinación entre los distintos orden de gobierno ha sido permanente en el municipio de Frontera, ¡Vamos a blindar frontera! Señaló el alcalde Roberto Piña quien destacó la participación de elementos de la Guardia Nacional, Ejercito Mexicano y Fiscalía General del Estado.



“Vamos a seguir en coordinación, trabajando todas las órdenes de gobierno, lo que pasó nos movió 0por completo, no estamos ni estaremos dispuestos a que sucedan este tipo de actos, hay que intensificar y modificar algunas cosas en Seguridad Pública Municipal”, señaló el alcalde.

Lo anterior en una rueda de prensa que ofreció en su oficina, donde estuvieron presentes Juan Antonio Espinoza Hernández Capitán Segundo de Infantería, así como y gente de Fiscalía General del Estado.

El alcalde señaló que ante una emergencia, deben avisar de inmediato a la base, el elemento no accionó el radio para informar que había un probable robo, la fiscalía sigue en la investigación para determinar qué pasó, el vehículo sigue en fiscalía lo mismo con el arma.

Indicó que la gente debe tener seguridad pues bajo ninguna circunstancia permitirán que se multipliquen estos hechos, se seguirá protegiendo además de que haciendo comparativas cercanas, Chihuahua está más arriba con 15 a 20 homicidios por día, Coahuila brincó esta estadística sobre todo porque el policía estaba en funciones lo que activó los focos rojos.

Que en colonias no se generen acciones para brotes de inseguridad la coordinación seguirá siendo 0permanente con estas corporaciones para evitar más delincuencia y aplicar todo el peso de la ley.

LLEGARÁ NUEVA GENTE A SEGURIDAD PÚBLICA

Se va a capacitar a los policías municipales, Seguridad Pública tendrá nueva gente con capacitación, experiencia para respaldar el trabajo del comandante Francisco Javier Vaquera que seguirá al frente y que ha hecho un excelente trabajo porque logró disminuir los índices delictivos.

“Han hecho excelente labor, índices de violencia e inseguridad han disminuido muy fuerte, tenemos mucha confianza con nuestros policías municipales, hablamos con ellos cada semana, lo que pasó ayer se disparó los números por cómo ocurrieron los hechos

El alcalde comentó que habrá rondines como hasta ahora pero con mayor frecuencia, el tema de Seguridad Pública tiene la labor de prevenir, que los ciudadanos tengan la certeza y seguridad, las corporaciones están para su protección.

Además mencionó que se cancelan los policías en puntos, andarán en movimientos y buscarán otro tipo de elementos para esas acciones, en Frontera eran aproximadamente 5 elementos los que estaban en punto, pero se hace la modificación de acuerdo al decreto de Seguridad Pública municipal.