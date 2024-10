Brilla Camila en el certamen Nuestra Belleza Internacional.

FRONTERA COAH.- Punta Cana, República Dominicana – Camila Ávalos, una talentosa joven originaria de Frontera, Coahuila, se encuentra representando a México en la categoría Miss del prestigioso certamen Nuestra Belleza Internacional. En una conversación telefónica desde la paradisíaca Punta Cana, Camila compartió su emocionante experiencia hasta el momento.

La representante mexicana ha avanzado considerablemente en el concurso, que incluye cuatro pasarelas: la apertura, la prueba de bikini, el traje típico y la pasarela de gala. "Me ha ido muy bien. He conocido a muchas chicas de diferentes países; todas son super lindas. Me llevo amistades muy grandes y que gane la mejor", comentó Camila con entusiasmo.

Durante esta semana, las participantes han estado inmersas en diversas actividades que incluyen ensayos, fiestas temáticas, desayunos y juegos para fomentar el compañerismo entre ellas. Además, han tenido sesiones de fotos en el hermoso Caribe, lo que añade un toque especial a su experiencia.

Este miércoles será un día crucial para Camila, ya que se llevará a cabo la entrevista con el jurado, que representa el 60% del puntaje total. El resto de los puntos se obtienen en las diferentes pruebas y pasarelas. "Espero llevar el titulo para México como ya lo hicimos para Coahuila", expresó con determinación.

La preliminar está programada para este miércoles y la gran final se celebrará el jueves. Con su carisma y dedicación, Camila Ávalos continúa dejando huella en este certamen internacional, llevando consigo el orgullo de su estado y de todo México.