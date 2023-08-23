Brinda Ciénegas asesoría a familias

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas en coordinación con CERTTURC impartió asesorías sobre juicios testamentarios.

Habitantes del Pueblo Mágico fueron atendidos por personal del Ayuntamiento y Gobierno Estatal que también expusieron los beneficios jurídicos en materia de escrituración.

A la vez, dieron la atención a personas que tienen escrituras pendientes, informando los avances de este trámite.

Saily Idolina Mendoza Mendoza, síndico municipal agradeció al Gobierno del Estado por la instalación de este módulo con apoyo de CERTTURC y anunció que seguirán atendiendo en Sindicatura.

Requisitos para Juicios Sucesorios en original y dos copias fotostáticas: Acta de defunción y de nacimiento del Dueño del Predio, Escritura Original o Título, Acta de Matrimonio y Acta de defunción.

También INE con sus generales, Acta de Nacimiento del Cónyuge ( si estuviera vivo), Acta de Nacimiento de los hijos, Pago de predial al corriente, Cesión de derechos (año escriturados) y 3 testigos No familiares con su INE.