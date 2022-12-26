Brindarán terapias a narcomenudistas

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Felipe Mery Ayup, Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, a partir de enero del 2023, aquellas personas que esté acusadas por narcomenudeo, se integrarán a un programa de prevención de reincidencia por dicho delito; este proyecto es una réplica de un modelo que ya se aplica en el Estado de Chihuahua.

“Las personas que se dedican a este tipo de delitos entran y salen de las prisiones, existe mucha reincidencia y en Coahuila queremos abatir esas prácticas, por eso hemos estado siguiendo de cerca el modelo que se aplica en Chihuahua y que les ha dado buenos resultados para poder replicarlo en nuestra entidad”, expresó el funcionario.

Mery Ayup detalló que se instalará un juzgado especializado en el tratamiento de las adicciones, para que los imputados cumplan tareas hacia la sociedad y de justicia cívica: “Pero una de los puntos más importantes es que reciban atención con médicos con expertos en el tema para que no reincidan en el consumo de drogas por medio de un tratamiento que dura alrededor de 36 meses para los mayores de edad”.

De igual manera, se aplicarán exámenes toxicológicos sin avisar antes a los imputados, supervisión judicial, monitoreo policial, tratamiento terapéutico y en el caso de los menores de edad, el programa será de 12 meses: “El programa ha dado buenos resultados en Chihuahua y se aplicará en Coahuila porque es un esquema de justicia terapéutico que se enfoca a la no reincidencia de aquellas personas que tienen problemas con el consumo de estupefacientes”, finalizó el Magistrado Presidente.