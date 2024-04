Busca apoyo en su lucha contra el cáncer

FRONTERA COAH.- La historia de Omar Saucedo impactó y motivó a los ciudadanos que al conocerla empezaron un movimiento demostrando una vez más que la unión hace la fuerza y poniéndose a disposición de apoyarlo en este proceso de su enfermedad.

"Buen día tengan todos ustedes Dios los bendiga grandemente, que este grupo no es para esto pero me tomé este tiempo primero que nada quiero dar gracias a Dios por la vida y salud y luego poner esto espero no les cause molestia esto lo hago no con afán de lucrar ni mucho menos, lo hago para pedir su apoyo", comentó.

Señaló que no pide el apoyo con dinero sino haciendo unas actividades y ayudándole a llegar a más gente a través de los grupos de Facebook.

Explicó que desde hace años está en un proceso de cáncer, ha tenido varias operaciones, le hicieron una colostomía, le sacaron un intestino por el estómago y le pusieron una bolsa para los desechos.

Aunque ya volvieron a conectar su intestino está en la espera de estudios de colonoscopia, endoscopia y ultrasonido, aunque él tiene seguro social requiere de recurso para dar vueltas a Monterrey y Saltillo que ya están próximas y representan un importante gasto.

Él realiza actividades como rifas y quinielas para la inauguración de acereros, ya que no tiene trabajo aparte no puede trabajar debido a su condición , nunca se había atrevido a pedir el apoyo a otras personas, solo a las conocidas.

"Pero la lucha se hace, el gasto es en medicamentos, traslados al seguro y muchas cosas más espero puedan apoyarme, como me ven las fotos, antes estaba muy bien y luego de tres años me consumió esa enfermedad tan fuerte como el cáncer pero gracias a Dios y su misericordia estoy bien dentro de", comentó.

Él realizó unas quinielas de 100 que tienen costo de pesos para ganar mil, si alguien gusta y puede apoyar es importante que le manden mensaje, se va jugar el día de la inauguración de Acereros aquí en Monclova.

La gente interesada en apoyarlo puede comunicarse al 8662382424 o bien contactarlo a través de Facebook Omar La Tolvita Saucedo.