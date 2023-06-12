Busca Beto Piña empleo temporal para los obreros

FRONTERA COAH-. Hay esperanza de que se autorice un programa de empleo temporal para los cientos de obrero de Altos Hornos de México que se encuentran sin recibir un solo peso, esta petición la realizó el alcalde hace unas semanas y ya llegó a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, el miércoles el alcalde seguirá insistiendo en la ciudad de México.

Hace unas semanas el alcalde realizó la petición para el programa de empleo temporal, envió una carta con el objetivo de conseguir un programa, esta fue dirigida a Luisa María Alcalde Lujan; titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

En dicha carta la felicitó por la labor que desempeña estando al frente de esta secretaría y también le dio a conocer el escenario laboral que registra la Región Centro del Estado de Coahuila por el problema de AHMSA, el personal de trabajo son los más afectados por no contar con certeza real.

En el documento el alcalde le explica que en Frontera se tiene una base de datos de 385 obreros que laboran en AHMSA y que se han visto afectados, además se le menciona que como autoridad municipal han hecho gestiones de apoyo y junto a ciudadanos e integrantes de la Iniciativa Privada se ha brindado apoyo a los obreros pero lamentablemente es insostenible.

Por eso solicitó la intervención del Gobierno Federal con un plan emergente, llevar a cabo un programa de empleo temporal para los obreros de Frontera.

El alcalde recibió ayer este documento, firmado por parte de la gente de Control de Gestión de la Oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahora solo esperan una respuesta favorable para seguir apoyando a los trabajadores de AHMSA.

Mañana miércoles el alcalde aprovechará la visita en Ciudad de México para realizar una reunión de trabajo, se tiene comunicación directa, estarán en la oficina de la secretaría técnica de la secretaria dl trabajo para ver este tema, Roberto Piña mencionó que confía en que se empezará a trabajar entre todos, no solo la Iniciativa Privada y el gobierno municipal sino que esperan que el Gobierno Federal también se sume a la causa.