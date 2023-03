Busca sambonense corona de Miss Teen

San Buenaventura, Coahuila.-La joven Valeria Ashanty Franco Armendariz visitó al alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez ya que está representando al bello estado de Coahuila rumbo al certamen Miss Teen Worldwide México.

La joven habita orgullosamente en San Buenaventura y en su amena plática expuso con entusiasmo que se está preparando muy motivada para hacer el mejor papel y resaltar a nivel nacional las bondades, cultura y tradición de su querido municipio que crece con grandes valores.

El alcalde Hugo Lozano dijo que con mucho gusto estarán apoyando en lo necesario a la radiante joven que habita cerca del Centro histórico de San Buenaventura para asistir al certamen que tiene como sede a Merida Yucatán, con fecha del 16 de Mayo al 21 de Mayo.

Dicho certamen tiene como misión buscar adolescentes con la capacidad de llevar un mensaje positivo a la sociedad a través de su imagen, de igual forma se busca un representante capaz de desenvolverse en el ámbito profesional.

"A finales del año pasado se me presentó la oportunidad de representar a mi bello estado y finalmente accedí, así que tome el titulo de Miss Teen Worlwide Coahuila. Me es muy grato tener la oportunidad de llevar a mi San Buenaventura a todo el país y próximamente a todo el mundo, dar a conocer su belleza y publicitar su turismo, me encantaría que la gente de todas partes sepa de su gente trabajadora, sus bellas áreas verdes, sus magníficas ferias del santo patrono, su historia , sobre todo que aprecien el gran potencial de crecimiento que nuestra ciudad tiene y claro hacer honor a su representativo lema San Buena tierra de mujeres bellas" enfatizó.

VALERIA SOÑÓ CON SER MODELO

Nombre: Valeria Armendáriz

Edad: 17

Estatura: 1.71

Ocupación: maquillista profesional, emprendedora y nail artist.

Estudios: estudiante de bachillerato en Ladislao Farias Campos

Hobbies: apoyo a la comunidad LGBT+, el feminismo y empoderamiento de la mujer, cantar, gym, apoyar a gente de escasos recursos, escribir.

Idiomas: inglés.

Redes sociales:

Facebook: Valeria Armendariz

Instagram: @Valeria_armendarizmx

Redes del certamen:

Facebook: Miss & Mister Worldwide Mexico

Instagram: @worldwidemxorg