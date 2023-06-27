Buscan 60 niños padres adoptivos

FRONTERA COAH-. En Coahuila hay más de 60 niños, niñas y adolescentes que esperan un hogar a través de la adopción, que tienen ganas de crecer en el corazón de una madre y no en su vientre, están esperando la oportunidad de tener una familia, por lo que el Gobierno del Estado ha trabajado arduamente en campañas para concientizar a quienes desean adoptar obteniendo buenos resultados.

La sangre hace parientes pero el amor hace familia es lo que hombres y mujeres con ganas de adoptar saben, el problema es que en su mayoría quieren bebés mientras que niños y niñas de más de 4 años, así como adolescentes menores de 17 años, se quedaban prácticamente en el olvido.

Con la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila, impulsada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís; la Pronnif se encarga de hacer su procedimiento administrativo para así pasar a una idoneidad en el Consejo Técnico de Evaluación integrado por el DIF Coahuila, Poder Judicial, dos integrantes de la sociedad civil que pertenecen a familias de adopción, psicólogos y especialistas en el tema de adopción, son quienes eligen las adopciones.

Leticia Sánchez Campos; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, manifestó que gracias a esta estratega al día de hoy, dentro de la administración del actual gobernador, se ha logrado que 51 adolescentes estén viviendo en familia, una cifra nunca antes visita cuando los solicitantes llegaban buscando un bebé.

Lo anterior es un orgullo para la administración estatal porque se trabajó mucho en campañas publicitarias, campañas presenciales de información en el tema de adopciones pero aún hay que trabajar para seguir visibilizando el tema, entender que la adopción no solo son bebés sino que va más allá del deseo de los propios solicitantes, es restituir el derecho de vivir en familia a niños, niñas y adolescentes que están en un Centro de Asistencia Social.

Hay niños y niñas de arriba de 4 y hasta 12 años de edad o adolescentes mayores de 12 y hasta 17 años, que siguen esperando una familia, que también tienen el derecho a estar en un hogar, son ellos quienes se encuentran en el grupo de “difícil colocación” tienen alguna discapacidad, problemas psiquiátricos o son grupos de hermanos que quieren seguir juntos pero los solicitantes no buscan eso.

De acuerdo a cifras de la Pronnif en Coahuila hay un promedio de 60 niños, niñas y adolescentes en espera de un hogar, 49 de estos son de “difícil colocación”, cumplieron 6 años y después de eso las probabilidades de ser adoptados bajaron porque los solicitantes así lo deciden.

“Que vean estos grupos de difícil colocación también susceptibles a adopción, es una tarea que traemos junto con el gobernador, de restituir sus derechos, que están esperando que los volteen a ver”, comentó Leticia Sánchez.

Lo que se quiere impedir es que este año un importante número de jóvenes salga de la crianza temporal sin tener una familia, muchos de ellos no tendrían a nadie para pedir ayuda, para escuchar un consejo.

EN COAHUILA LA LEY DE ADOPCIONES ES CERO DISCRIMINATORIA.

Cualquier persona, sin importar su edad, preferencias sexuales, sea soltera o casada, puede adoptar, no hay discriminación alguna, no hay etiquetas en la Pronnif, no se dividen los casos respecto a sí son parejas de hombres, de mujeres, heterosexuales, si es papá o mamá solteros, solo se catalogan como familia, lo único es que haya una diferencia de edad entre el solicitante y el niño o adolescente que quieran adoptar.

Muchas veces se cree que los requisitos son muchos o que el procedimiento es caro pero no es así, Leticia Sánchez Campos comentó que adoptar no tiene ningún costo, los requisitos son los necesarios para que la Pronnif garantice que son aptos para tener una vida al cuidado.

“Si tú persona quieres adoptar, no te cierres a las solicitudes de bebés porque así como tú hay muchos solicitantes y se hace más largo el proceso de espera, la adopción va de todas las edades hasta los 7 años, hay adolescentes que esperan también vivir en familia”, señaló la titular de la Pronnif.

Hasta este momento se tiene una lista de 80 personas que quieren adoptar pero el 80% busca que sean bebés, es ahí donde se reducen la posibilidad de que niños y adolescentes que integran los grupos de difícil colocación puedan vivir en familia.