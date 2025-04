Buscan a Berenice

FRONTERA, COAHUILA.- Lissete Berenice Román Barrientos, de 17 años, desapareció la noche del domingo 20 de abril tras salir de su domicilio en la colonia Borja, en el municipio de Frontera. Desde entonces, sus familiares la buscan intensamente y piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Carlos Castro, la joven salió de su casa ubicada sobre la calle Sinaloa alrededor de las 11:00 de la noche, luego de pedir permiso a su madre para ir a una tienda de conveniencia. Sin embargo, no volvió.

"Mi esposa estaba medio dormida, no alcanzó a ver bien con qué ropa salió. A medianoche me avisaron que no había regresado y de inmediato empezamos a buscarla", relató Castro.

La familia acudió al Oxxo cercano, pero los empleados del turno nocturno señalaron que no podían confirmar si Lissete había ingresado, ya que "habían entrado y salido muchas personas" durante ese tiempo. A ello se sumó la complicación de que las cámaras de vigilancia del establecimiento estaban desconectadas.

Sus padres aseguran que Lissete no es una adolescente problemática y que su desaparición es completamente atípica. "Tuvo un novio, pero ya tenía mucho que habían terminado. No creemos que esté relacionado. Tampoco hay amigas cercanas con las que solía salir", comentó su padre.

Desde la noche del domingo, no se ha tenido ningún tipo de contacto con ella. Su teléfono celular permanece apagado y su ubicación sigue siendo un misterio. La denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, instancia que inició con la revisión de cámaras de seguridad en la zona.

La familia pide a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a localizar a Lissete. Al momento de su desaparición vestía short y blusa negros. Mide aproximadamente 1.60 metros, tiene el cabello largo, lacio y es de tez morena.

Cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede ser reportado al número 866 133 8805.