Buscan a don José Guadalupe

Desde hace 6 días que no se sabe nada de José Guadalupe Nañez Cruz de 56 años de edad originario del municipio de San Buenaventura, familiares están buscándolo y piden la ayuda de la población para dar con su paradero.

José Guadalupe es conocido por que siempre anda en su motocicleta, cuando empezaron a notar su ausencia fueron a buscarlo pero no lo encontraron, lo más extraño es que su motocicleta está en su vivienda.

“Ahí está su moto, ahí están todas sus cosas, pero nadie sabe algo sobre él, las vecinas dicen que desde hace rato no lo ven, con el corazón en la mano les pido de sus oraciones para que pronto podríamos tener razón de él y que se encuentre con bien muchas gracias”, señala Elizabeth Ortiz.

Para la gente que tenga algún dato o lo haya visto en los últimos días pueden comunicarse al 866 145 53 73, la familia de José no va a parar hasta encontrarlo, lo único que piden es que él se encuentre bien que no le haya pasado nada pues no es normal que desaparezca de la noche a la mañana.

Su familia ya lo ha buscado en hospitales, en los separos ya pregunto con los vecinos y está lleno todos los días a su domicilio pero no hay noticias de él. Quién lo conoce sabe que su tío no es de pleito, ni borracho siempre contestaba su celular y en esta ocasión no, por eso la preocupación de que le haya pasado algo malo.