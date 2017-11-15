Buscan a ladrones del “machete”

Frontera.-El par de delincuentes que con machete en mano atracaron una tienda de conveniencia fueron identificados gracias a los videos de seguridad del negocio y aunque se mantiene abierta la investigación y la búsqueda coordinada de ambos sujetos, hasta el momento no ha sido posible su detención.

El director de la Policía Preventiva Municipal, Rogelio Valdez dijo que en su momento se notificó a la policía Investigadora del Estado sobre el caso y son ellos los que mantienen abierta la pesquisa del caso.

Pero también explicó que ellos como policía de proximidad ya boletinaron entre todos sus compañeros a ambos delincuentes y por ende al localizarlos pudieran proceder en su contra siempre y cuando exista un motivo para su aseguramiento.

Externó también que están en total coordinación con la Policía Investigadora que son los que tienen el caso, en el que ya se cuenta con datos precisos de los dos delincuentes, pero por el momento no han sido capturados.

Rogelio Valdez dijo que se ha incrementado la vigilancia en el sector donde se generó el robo, al igual que en el resto de las colonias en el municipio y sobre todo por la temporada de derramas económicas que está por iniciar.