Buscan acuerdo Con los vecinos

FRONTERA COAH-. Dentro del terreno que pertenece al municipio y donde se construirá la Unidad Deportiva en la colonia La Sierrita, existen siete familias que construyeron viviendas luego de apoderaron ilegalmente de estos predios desde hace más de 15 años, por ello el departamento jurídico llegará a un acuerdo pues no se pretende perjudicarlos por instrucciones del alcalde.

"Se han tenido pláticas con los vecinos que al ver que estaban solos estos predios, se apoderaron, es lo más como cuando ven que hay oportunidad se amplían, ya se les dijo que esta unidad va a llevar barda, ellos sabían que originalmente solo tienen acceso a su vivienda por la parte de enfrente, todo se hará legal", comentó el alcalde.

Por su parte los vecinos invasores se mostraron contentos con la obra que arrancó, Brenda mencionó que tenían muchos años pidiendo que se diera una manita de gato al campo pero ahora quedará muy bonito, dijo que lo que ha hecho el presidente han sido obras muy buenas.

Brenda reconoció que no tienen escrituras pero tienen muchos años viviendo ahí. Jesús Miguel Arellano Piña; Jurídico del Ayuntamiento.

"Estas viviendas nos las regalaron, pagaron un precio y después quedaron que nos las regalaron, pero la verdad no me acuerdo, no tenemos escrituras la mera verdad pero aquí vivimos, ahorita el presidente me estaba comentando que nos van a respetar nuestros patios que no nos quieren afectar", comentó.

Jesús Miguel Arellano Piña; jurídico del Ayuntamiento, señaló que se tiene conocimiento de que son personas que en su momento se posesionaron pero dijo que el alcalde pidió que se respete la situación de esas propiedades.

Se está deslindando la limitación a fin de no perjudicarlos, son un promedio de 7 personas, dijo que en próximos días tendrán comunicación con cada una de las personas, por lo pronto no hay inconformidad, se ha trabajado fuertemente entre el ayuntamiento y la población que vive por el área.

Las propiedades ya tienen más de 15 años se sabe que las viviendas completas están dentro del predio del municipio pero llegarán a una negociación.