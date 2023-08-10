Buscan más obras Piña y Juan Antonio

FRONTERA COAH-. Los alcaldes de Frontera y Castaños acudieron ante las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) esto para seguir gestionando condiciones buenas para la gente de ambas ciudades, el alcalde Roberto Piña manifestó que la gente de Castaños se vino con buenas noticias de esa reunión.



El doctor Juan Antonio Garza García de Castaños que traía un tema importante, le pidió al alcalde Roberto Piña su apoyo para acudir y seguir con los trabajos de gestiones, por lo que Piña Anaya decidió ir.

Allá los recibió el director de la Cuenca Rio Bravo, trataron algunos temas y al alcalde de Castaños le fue muy bien, egresó muy contento pero Roberto Piña prefirió que sea él quien dé a conocer las buenas noticias.

Adelantó que es un tema de un proyecto para el que se trabaja en sinergia, todo lo que tiene que ver con agua, drenaje y esos temas si van en el mismo canal, el alcalde Roberto Pila comentó que no le hace bien a Frontera si la laguna de oxidación de Castaños no está en buenas condiciones.

“En Castaños se tiene este problema y se acordó en el consejo de SMAS, por eso no le tengo nada de fe, porque aprobaron ante ese consejo que se hiciera una adecuación para que Castaños pudiera conectarse a un conector que está en Asturias, lo aprobó el consejo pero finalmente una persona decidió que no se hiciera”, comentó el alcalde Roberto.

Explicó que pasó por encima de Mario Dávila, de él mismo y no se tomó en cuenta la decisión por lo que una vez más reiteró que ese consejo de SIMAS es “puro cuento”, no se respetan los acuerdos y quienes actualmente lo conforman son “Levanta manos”.

Dijo que lo que pasa dentro del consejo es una burla y espera que pronto haya respuesta, por lo pronto seguirán en coordinación con Castaños para los temas de drenaje y agua potable.