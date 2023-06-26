Cae del tren y bomberos lo rescatan en Frontera

FRONTERA, COAH.- Bomberos rescataron a Sergio "N", de 25 años de edad que cayó del tren en movimiento y quedó politraumatizado.

Los elementos llegaron al lugar para prestar el apoyo, sin embargo, debido a las condiciones del camino ya no fue posible ingresar la ambulancia, por lo que descendieron de la misma con sus equipos en mano y espalda para caminar más de 2 kilómetros y llegar hasta el lugar en el que se encontraba la persona tirada.

La cual una vez localizada lograron estabilizar y colocar en la camilla para su traslado hacia la ambulancia, la distancia era muy larga, por lo que al aproximarse una locomotora lograron convencer al personal de FERROMEX de trasladarlo.

Ellos mencionaron que hacer esto estaba fuera de sus protocolos y reglas pero por humanidad accedieron.

Finalmente la persona quedó en la ambulancia y fue trasladada al hospital Amparo Pape de Benavides en Monclova y en este momento está en óptimas condiciones de salud.

Los elementos de Bomberos tienen el gran compromiso de servicio y vocación, arriesgando su vida día a día para salvar a otros.

En la presente administración de Frontera, encabezada por el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se han proporcionado todos los equipos necesarios a los elementos de Protección Civil y Bomberos los cuales son administrados en forma responsable en beneficio de la comunidad.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de fuerza en unidades, 2 unidades de ataque rápido, 3 ambulancias, 1 pipa de 10 mil litros y 3 camionetas utilitarias para bomberos e inspectores.