Cae ladrón de Zonas ejidales

CASTAÑOS., COAHUILA.-Derivado de una investigación por parte de elementos de la fiscalía del estado, se capturó al presunto responsable de diverso robos en el área rural del municipio de Castaños, así lo informó el Delegado de la fiscalía.

Rodrigo Chaires Zamora informó que el día de ayer se complementó un mandamiento judicial en contra de José Cruz “N” a quien se le atribuye la intervención en diversos robos, por lo que derivado de la investigación se logró dar con su paradero y realizar su detención.

El Delegado dijo que existe inconformidad en el sector rural de Castaños debido a los robos de ganado y otros objetos que han sido sustraídos a sus dueños, sin embargo hay datos que por la investigación no pueden ser compartidos a los afectados hasta que concluyan las investigaciones.

“Se han reportado varios robos que se han suscitado en los ejidos del municipio de Castaños y buscamos dar respuesta a los afectados, hay aseguramiento de un ganado y de algunos objetos que ya obran en poder de fiscalía del estado bajo resguardo mientras se concluyan las investigaciones”.

Chaires Zamora dijo que se estará trabajando para dar respuesta puntual a cada una de las inconformidades interpuestas por afectados, ya que muchos de ellos manifiestan no ver resultados pero las investigaciones deben ser reservadas y con cautela, ya que no pueden hacerse públicas para no entorpecerlas y los datos deben ser reservados incluso para las víctimas.

El delegado dijo que de acuerdo a las investigaciones ya se ve y se tiene resultados de las mimas, por lo que seguirán trabajando para evitar el robo de ganado se siga suscitando, reforzando la labor en el área rural de los municipios que se han visto afectados por esta situación, pero sobre todo en Castaños.