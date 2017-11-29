Calefactos no han pedido licencia

SAN BUENAVENTURA COAH.- Recursos Humanos no ha recibido solicitud de licencia o baja de los funcionarios panistas que aspiran a un cargo público en el próximo proceso electoral.

Flor de María Falcón Zertuche, directora del mencionado departamento afirmó que las aspiraciones de algunos funcionarios son del dominio público, de manera oficial no tiene conocimiento por lo que las cosas siguen igual.

Pero aclaró que su departamento está a la espera de que alguno de los aspirantes se acerque ya que será bien recibido y con el debido respeto, pues se trata de una decisión muy personal.

“No tengo conocimiento de manera oficial de lo publicado en los medios de comunicación pero es respetable” dijo

En cuanto a las bajas de personal, Falcón Zertuche dijo que estas se dan de manera continua ya que por lo que respecta a esta quincena se van cinco personas más.

Cuestionada en cuanto al proceso de despido, la Directora dijo que este se lleva a cabo de acuerdo con los recursos que se tienen ya que una vez que la persona es dada de baja se le debe pagar su liquidación de acuerdo a la ley.

Cabe mencionar que a la fecha y de todos los departamentos se han dado de baja alrededor de 45 elementos.