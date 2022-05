Cambia el SIMAS válvulas

FRONTERA., COAH.-El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento está realizando trabajos de cambio de válvulas y tuberías en diversas colonias del municipio, esto con la intención de prepararse para la temporada de verano cuando la necesidad y el consumo del vital líquido es mayor.

Ricardo Vázquez, sub Gerente Técnico de la dependencia dijo que estos trabajos se están realizando durante la noche y madrugada con la intención de que la suspensión momentánea del servicio de agua no cause alguna afectación a los usuarios.

Dijo que si bien durante las reparaciones se desperdicia el agua, se trabaja de forma rápida para evitar que el daño sea mayor, toda vez que el objetivo es que la mayor parte de las colonias estén rehabilitadas para cuando inicie la temporada en que las temperaturas son superiores a los 45 grados y el consumo de agua en los domicilios se multiplica.

El Sub Gerente mencionó que estos trabajos de mantenimiento se han realizado en la calle Progreso de la Zona Centro, Aeropuerto, Occidental, Industrial y otras colonias que habían presentado problemas en la red de distribución.

Así mismo comentó que cualquier reporte de la ciudadanía en cuanto a problemas con el suministro, debe reportarse al 073 para darle la debida y rápida atención que se requiere, sobre todo cuando de fugas de agua se trata.