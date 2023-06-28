Cambia SIMAS las tomas domiciliarias

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas avanza en la obra sanitaria que a través de Simas se realiza reposición de tubería se drenaje.

Las Cuadrillas de Simas continúan con los trabajos en la obra de drenaje en calle Allende, entre Dr. Arturo Cantú y Luis Uribe.

La obra consiste en la Sustitución de 80 metros lineales de tubería con lo que se espera un mejor servicio para los usuarios.

Además se realiza el cambio de tomas en descargas domiciliarias en beneficio de todos los vecinos de estas calles.

El Director de Obras Públicas Arquitecto Sergio David Ceniceros López en coordinación con el gerente de Simas Juan de Dios Luna Ruiz atienden las gestiones hechas al alcalde Beto Villarreal para mejorar el servicio de drenaje en dicho sector.