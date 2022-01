Cambiará Suburban por camión

FRONTERA, COAH.- No me voy a andar paseando en una camioneta de lujo mientras el municipio tiene muchas necesidades, yo entro por la puerta principal de presidencia, ando en carros austeros que es a lo que yo estoy acostumbrado, a la Suburban no me voy a subir ni me voy a andar paseando en ella cuando sé que el municipio tiene muchas necesidades, incluso se la voy a cambiar a la gente de METELMEX por un camión de 3 toneladas que nos será de más utilidad, dijo Roberto Piña Amaya.

Al ser cuestionado sobre el porqué caminaba por las calles de Frontera sin seguridad y sobre todo sin carros de lujo, el edil fue tajante al asegurar que su administración es austera sin exceso de personal, sin guardaespaldas ni asistentes, pues el objetivo es que todo el dinero sea usado en cubrir las muchas necesidades con las que cuenta el municipio.

Dijo que la camioneta que utilizaba su antecesor Florencio Siller Linaje es un lujo que en su vida cotidiana él no puede darse, además lo consideró como una burla para la comunidad el contar con un auto de lujo cuando existen muchas necesidades que atender, por ello la va a cambiar y con ello podrá tener una unidad de mayor utilidad.

El Alcalde del municipio de Frontera comentó que durante toda la semana se ha trabajado en ver las necesidades de la población, trabajando de forma inmediata en recuperar la limpieza en las calles, recuperar los espacios de áreas verdes y darle atención a colonias como la aviación, maquinita, las aves, regidores, aeropuerto, industrial y Elsa Hernández que se encuentran muy abandonadas.

"Nada vence un ejercicio de trabajo con reducción de gastos, he dialogado con grandes empresarios a quienes les fuimos a tocar la puerta para que nos ayuden y nos han dicho que sí, uno de los proyectos es el edificio de protección civil y bomberos que estará en un terreno que AHMSA nos donó y que será más accesible, estará equipado totalmente y se podrá dar un mejor servicio a la comunidad".

Aseguró que como edil su objetivo es reducir gastos al máximo, llevar una buena relación con empresarios y en base a ellos cumplir con la cobertura de las necesidades de la población, sin lujos ni ostentosidades, pues aseguró que el puesto es público y solo dura tres años, por lo que de nada sirve acostumbrarse a "lujos" que no se pueden sostener para después dejar un municipio con muchas necesidades.