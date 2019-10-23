Caminata ‘Rosa’ en Frontera

FRONTERA, COAH.- Para el Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje y su esposa, Martha Zinnia Beltrán de Siller, Presidenta del DIF, la lucha más fuerte y más importante contra el cáncer es la prevención, para ello participaron en la caminata rosa realizada ayer, desde el centro comunitario de la colonia Borja y terminó en la Plaza Principal.

Promover la sensibilización por cualquier tipo de cáncer, esta caminata se hizo en ese sentido, por eso el Alcalde y la primera dama participando al frente de gran cantidad de participantes como enfermos y vencedores del cáncer, asi mismo de sus familiares, trabajadores del Ayuntamiento de nuestra ciudad y ciudadanía en general, que están conscientes de la empatía que se debe mantener hacia aquellos que siguen luchando.

Se contó con la compañía de la coordinadora en Región Centro del DIF Coahuila, Sara Irma Pérez y del doctor Faustino Aguilera, Jefe de la Jurisdicción 4.

Su mensaje de aliento de parte del Alcalde y la primera dama, consistió en dar su respaldo con gestiones para más y mejores servicios médicos, como lo es apoyando casos de familias de escasos recursos, pero lo fundamental es también la autoexploración.

En la Plaza Principal bailaron zumba algunas participantes y se contó con la presentación de un ballet folklórico.