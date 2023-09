"Cancha de Frontera llevará mi nombre"

FRONTERA COAH-. Alfonso Ramos Molina tiene 58 años de edad y es un ciudadano fronterense ejemplar ya que pese a su capacidad diferente es un orgullo que en Frontera haya ciudadanos de valor como él, por ello el municipio de Frontera lo homenajeó y le puso su nombre a la cancha de basquetbol de la colonia Occidental.



Él se dedica a hacer dibujos en la computadora en el sistema autocar pero es un hombre especial y no solo por sus habilidades, hace 38 años le ocurrió la tragedia, fue el 26 de noviembre del 1986 recuerda ese día como si fuera ayer, se despidió de su madre y se fue a trabajar en ese entonces tenía solo 20 años cuando le dio una descarga eléctrica, fue de alta tensión, 13 mil 800 volteo.

La descarga entró por su espalda y salió por los brazos ocasionándole graves quemaduras en brazos, pecho así como varios órganos internos dañados, recuerda ese momento como si fuera ayer, los cables lo jalaron y le dieron la vuelta, cayó en un techo de acero y su cabeza rebotó estaba energizado y le ocasionó un hueco en la cabeza,

Asegura que fue gracias a Dios que prácticamente volvió a nacer, cuando le dio la descarga quedó inconsciente, el dolor lo desmayaba, soportaba el ardor de sus brazos y se volvía a desmayar hasta que lo trasladaron a la clínica de Monterrey le inyectaron dipirona para que pudiera soportar el dolor.

Cuando despertó y se enteró veía sus brazos dañados, le dijeron que desafortunadamente no servían, que la gangrena iría avanzando y que si se los dejaban podía incluso morir, le pidió al médico que le demostrara que sus brazos no servían y fue entonces que le clavó unas varillas de acero inoxidable y no sintió nada de dolor, por lo que dio la autorización para que le quitaran sus brazos, su hermano mayor se negaba a que le amputaran sus extremidades pero él insistió.

Le tocó conocer un mundo diferente de discapacidad, un mundo en el que solamente Dios y la compañía de sus hermanos, de su madre que sufrió más que él, de sus amigos, de sus vecinos de infancia de la escuela, no le quedó más que salir adelante porque ellos le dieron el ánimo.

Cuando se recuperó, se levantó y se desbalanceaba no sabía caminar, fueron 4 meses de recuperación, aprendió a caminar equilibradamente, pedía apoyo para que lo llevaran al baño, que lo bañaran cosas que él no puede hacer.

Todavía después del accidente estudió ingeniería en la IME, inglés, además de que aprendió a usar sus pies para escribir, hacía las tareas, tomaba la pluma con los pies y poco a poco lo logró, en 1988 le enseñaron a quitarse y ponerse la ropa, parecía una labor imposible pero hizo mucho esfuerzo y le sirvió porque eso le permite valerse por sí solo.

Para comer, a veces come solo otras veces le ayudan pero siempre trata de ser independiente como una persona a la que no le faltan sus brazos, antes del accidente jugaba mucho el basquetbol pero el no tener brazos no le impidió que siguiera jugando, ahora los guía, les dice técnicas y es bueno en lo que hace.

Mencionó que le costó mucho trabajo conseguir trabajo, veían más su discapacidad que sus capacidades y sí para una persona normal es difícil más para alguien en su condición, pero Fernando de la Fuente le dio la oportunidad y lo apoyó, Sergio Martínez tenía una consultoría y apenas aprendió algunos comandos y entró a trabajar.

Tuvo algunas prótesis pero nunca se acostumbró a ellas porque eran unos ganchos, además debido a que sudaba mucho para ponerse y quitárselas tenía que pedir a otra persona que le ayudaran.

Dijo sentirse muy contento con el homenaje que autoridades municipales le hicieron pues no se lo esperaba, y saber que la cancha de basquetbol de la colonia occidental lleva su nombre es un honor y un orgullo, por eso agradeció al alcalde Roberto Piña y a todo el equipo de trabajo por tan grata sorpresa.