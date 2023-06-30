Capacita SEFIR a funcionarios

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Funcionarios del municipio de Cuatro Ciénegas recibieron capacitación sobre "Atención Ciudadana"; el área de mayor gestión de los habitantes ante las autoridades.

El personal administrativo escuchó las recomendaciones de la SEFIR Coahuila quienes dieron a conocer técnicas de comunicación y una mejora al servicio que se brinda a la ciudadanía en general.

El instructor Ricardo Villarreal Hernández, miembro fundador de la red de instructores de la SEFIR Coahuila, expuso que con estas capacitaciones se da cumplimiento al Programa Estatal aplicado a las dependencias y organismos de la Administración Pública de la entidad.

La “Profesionalización del servicio público” es un programa establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, desde la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado se promueven acciones en materia de capacitación y en esta ocasión el tema que se impartió fue el de Atención Ciudadana.

El objetivo de esta capacitación es generar una cultura de principios y valores que fortalezcan el buen cumplimiento del quehacer gubernamental a través de la conducta ética y mejorar la función pública a través de las normas que regulen el comportamiento y la conducta de los servidores públicos.