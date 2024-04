Capacitan a empleados en blindaje electoral

FRONTERA COAH.- Empleados del Ayuntamiento de Frontera recibieron una capacitación para saber acerca del blindaje electoral, dicha capacitación la otorgó personal del el Instituto Electoral de Coahuila, Secretaría de Fiscalización y la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales.

La reunión tuvo una duración de 60 minutos aproximadamente, es con el fin de complementar la información que anticipadamente se otorgó a todos los servidores públicos sobre cómo deben terminar el ciclo completo y separar el momento en el que son servidores públicos y el momento en que están en su etapa individual como miembros de la sociedad y participar en movimientos políticos.

La mayoría de los directores y regidores recibieron esta capacitación y se tiene la instrucción de bajar la información a sus equipos de trabajo, ya hay un ejercicio en ese sentido la presidencia municipal firmó un manifiesto donde se hacen solidariamente responsable si llegan a incurrir en una irregularidad.

Entre estas actividades irregulares se encuentra el no utilizar vehículos oficiales para andar en movimientos electorales, no recursos de la administración, no en tiempos oficiales y ni hacer situación que genere o de margen que alguien está actuando de manera incorrecta.

El alcalde Roberto Piña dijo que es una buena capacitación para todos los funcionarios y mencionó que en caso de que algún funcionario esté en horario laboral y esté haciendo campaña se le da de baja de manera inmediata.

"Esto es en el caso de los que son contratados por la administración, los que son extracción de elección como un servidor ahí actúa el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y las leyendas encargadas de fiscalizar ese tema harán lo correspondiente", comentó el alcalde.