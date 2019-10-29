Capacitan en Turismo a restaurantes del “8”

FRONTERA., COAH.-Con la intención de que los propietarios de hoteles y restaurantes que se encuentran en el corredor turístico sepan la manera de conducirse con el cliente, además del manejo de la imagen de su negocio, se les otorgó por medio de la Secretaría de Turismo del Estado una capacitación intensiva para dar un valor agregado a sus restaurantes, gracias al buen servicio que dan a los visitantes.

Yazmín Asis García, Directora de Fomento Económico dijo que este proyecto dará el plus que requiere el área turística del municipio.

Yazmín Asís García, Directora de Fomento Económico explicó que esta capacitación es parte de los trabajos realizados previos al proyecto del corredor gastronómico, con el cual se pretende dar el plus que requieren los comerciantes del Ejido 8 de Enero y la Cruz para atraer no solo a los clientes cautivos, si no para dar atención de calidad a quienes vienen de otros Estados e inclusive de otro país.

“Para la comida típica no hay un idioma, la sazón de la comida preparada en las comunidades rurales es único, por ello tanto los dueños de restaurantes, mesones y hoteles, deben de saber cómo tratar a los clientes que no comparte nuestros gustos, pero que pueden irse a sus lugares de origen y dar excelentes referencias del trato y sazón de los alimentos, pues sabemos que la gente que come en estos negocios, siempre regresa”.

Mencionó que esta capacitación se realiza para mejorar la imagen y la atención que se da en cada uno de los restaurantes que formarán parte del corredor gastronómico, los cuales suman ya más de 30 y cuyos propietarios y trabajadores, están poniendo un gran empeño para impulsar este nuevo proyecto.

“El sazón con el que se concina en el 8 de enero y la cruz, aunado a la calidad del servicio atraerá miles de visitantes”, aseguró la directora.

Así mismo indicó que esta obra es muy importante para la activación económica de la Región, ya que se invertirán más de 4 millones de pesos para dar una nueva imagen a todos los negocios y permitir que las familias del Ejido 8 de Enero y la Cruz tengan seguro el sustento de sus familias, gracias al aumento en el número de visitantes.

Recalcó que la carretera federal No.30 es una arteria obligatoria para miles de viajantes, por lo que el proyecto permitirá que la economía de la ciudad se incremente, gracias al empuje turístico que se dará a la localidad.