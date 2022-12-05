Capta Turismo 5 mmdp

CUATRO CIÉNEGAS COAH-. Azucena Ramos Ramos; titular de la Secretaría de Turismo, señaló que se ha tenido un importante avance en el sector turístico, este año se tuvo una derrama económica de 5 mil millones de pesos en temas turísticos.

La secretaria estuvo presente en el primer informe de gobierno del alcalde de Cuatro Ciénegas, donde habló de los muchos avances, dijo que en los últimos dos años se han generado alrededor de 12 mil empleos, eso habla de un crecimiento importante a paso firme y seguir proyectándose a nivel nacional e internacional en las diferentes plataformas del país y del estado es fundamental para seguir avanzando.

Es un trabajo que se ha hecho en este tiempo ha sido clave para llevar proyectos estratégicos que permitan consolidar a Coahuila como un destino turístico, de gran importancia en el Estado.

Se tuvo una derrama económica de 5 mil 500 millones de pesos, un año antes la derrama económica fue de 4 mil millones de pesos, lo que habla de un avance.

Son más de 800 eventos se realizaron en el estado, estatales, nacionales e internacionales, eventos de alta gama ha permitido la visita de más de 5 millones de turistas extranjeros.