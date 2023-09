Capturan a quien atropelló a niña

FRONTERA COAH.- Durante el fin de semana atropellaron a una niña de 5 años de edad en la colonia San Cristóbal, gracias a la respuesta de los ciudadanos fue que los policías municipales lograron capturar al responsable, porque autoridades hicieron un exhorto a padres de familia a tener más precaución con los menores.



Lo anterior lo dio a conocer Francisco Javier Vaquera; director de Seguridad Pública Municipal, dijo que el responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la privada Internacional en la colonia San Cristóbal eran cerca de las 10:00 de la noche.

"Los vecinos manifestaron que se quería retirar del lugar del accidente afortunadamente no lo logró, aparentemente iba bien la niña, se quedó en observación para revisar el cuadro de lesiones que presentaba", mencionó el director.

El director mencionó que no se había presentado un accidente como este sin embargo es constante que los niños anden en la calle sola, ellos no son conscientes y no saben cruzar aunado a los conductores que no respetan el límite de velocidad.

Por ello el director exhortó a la población a tomar conciencia sobre este caso y cuidar más a los menores de edad para que esto no se vuelva a repetir.