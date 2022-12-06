Casa Castaños a nueve parejas

Un total de 9 parejas consolidaron su amor y se unieron en matrimonio ante la vía civil, un hecho que fue posible gracias a la intervención del Desarrollo Integral de la Familia que preparó una gran fiesta para celebrar tan importante acontecimiento.

Las bodas comunitarias fue un proyecto impulsado por la autoridad municipal para dar legalidad a la unión entre las parejas del municipio, el alcalde Juan Antonio Garza García fue el principal testigo de este acto de amor.

La fiesta se llevó a cabo en el salón de Pensionados de Castaños a donde llegaron las parejas, felices y contentas al unir sus vidas mediante la ley y obtener un amparo legal, una fiesta que sin duda se realizó a lo grande.

Hubo música en vivo, comida, vals, las fotografías del recurso además de invitados de las parejas que disfrutaron de su fiesta al máximo.

“Estamos cumpliendo con un compromiso que tenemos con la ciudadanía para realizar las bodas comunitarias, es parte de la actividad que emprende el DIF en coordinación con el ayuntamiento, es para darle formalidad, legalidad a este enlace que tienen desde hace meses e incluso años, hay que hacer las cosas bien, que caminen bien para una mejor forma de vivir de la sociedad”, comentó el alcalde.

Dijo que sí hay familia de por medio debe darse con mayor razón la formalidad, darse mejores expectativas y que se hagan, es en estas actividades donde se tiene que contribuir y apoyar en este caso a los matrimonios que realizaron este enlace.