Castaños | Envenenan a 7 perros

Castaños ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, primero con el caso de la osa que fue asesinada, después con el caballo que se ahorcó con la cuerda que lo sostenía junto a un árbol y ahora un hombre que fue reportado por envenenar a los perros en la colonia Independencia.

Este… acaba de envenenar a 7 perros en la colonia Independencia incluyendo un perro mío, para que tengan cuidado Sergio N vino y dijo a vecinos amenazando que si seguíamos teniendo los perros afuera los iba a envenenar porque según le habían matado un gallo”, se dio a conocer en el reporte mediante redes sociales.

Tras la publicación los usuarios de Facebook reprobaron el actuar del hombre pues matar a tantos perros no se hace y menos ir a tirar el veneno enfrente a la vivienda del dueño de uno de los perros que mató.

“Para que tengan cuidado rasita con este tipo de personas que se creen con el derecho de hacer y deshacer y con animales que no pueden defenderse no pudo hablar con los demás vecinos fui y le dijo directa mente a una persona mayor porque ese es un acto de gente… que no tiene los…”, comentó el usuario.

Tras la publicación la gente empezó a compartir la noticia y pedir a las autoridades que se haga algo al respecto pues el hombre que enveneno a los perros tendrá que responder por lo que hizo.