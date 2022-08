Castaños | Investigarán a Karely "N"

CASTAÑOS., COAH.- La Familia paterna de Elda Graciela Obregón Castilleja está de acuerdo con que se haya aperturado investigación en contra de la joven Karely "N", quien durante el juicio de homicidio de la menor fuera señalada por propinar el primero golpe a "Chelita", asegurando que si es posible buscarán otras instancias para que este caso no sea cerrado.

Rosa Elva Barboza Macías mencionó que existe enojo y frustración por parte de la familia paterna de "Chelita", asegurando que incluso la mamá de la amiga de Graciela, asegurando que es ella quien debe conocer más de cerca los hechos sucedidos ese 5 de octubre del 2019, pues fue en el exterior de su casa donde sucedieron.

Mencionó que los familiares del padre de Elda Graciela están molestos por el resultado de las investigaciones, asegurando que aún quedan "cabos" sueltos como son el lugar donde se encuentra el arma homicida y sobre todo donde se encuentra el resto del cuerpo de su sobrina.

"Nosotros como familia no podemos juzgar las investigaciones realizadas por la fiscalía, sin embargo sí creemos que existen aún datos que al papá de "chelita" no le han dado a conocer y que necesita saber para estar tranquilo, asegurando que desconocen si la madre de Elda tiene más datos de la investigación, pues desde que sucedieron los hechos no han tenido acercamiento ni comunicación con ella".