Castaños: Aumenta transporte a 18 pesos

Castaños., coah.- Molestia entre los usuarios del transporte intermunicipal Monclova-Castaños causó el incremento en el costo del pasaje, el cual es ahora de 18 pesos general.

"Estamos muy molestos porque las unidades no están en buen estado pero si se cobra muy caro por utilizar el servicio, no sabemos quién les autorizó un incremento pero el daño a la economía es mucho para las familias de escasos recursos".

La señora María Elena Sánchez, habitante de la colonia California dijo que ella todos los días se traslada desde su vivienda hasta la colonia Guadalupe donde ella trabaja, por lo cual el alza en el costo del boleto de pasaje le causa un gasto excesivo, pues al día toma dos camiones y en ocasiones hasta tres cuando sale tarde y ya no encentra pasaje.

Mencionó que los horarios del transporte intermunicipal también son un problema, debido a que los choferes tardan hasta una hora en pasar y cuando llegan a las paradas oficiales ya van llenos, por lo que los usuarios tiene dos opciones, el subir e irse amontonados y sin ninguna medida de higiene o esperar a que pase otro, con el riesgo de que tarde una hora más.

"Si los camiones estuvieran en buen estado no hubiera problema, sin embargo están en mal estado, tardan mucho en pasar, van llenos y los choferes ni siquiera esperan a que uno se siente cuando ya arrancan el camión, por lo que no estamos de acuerdo en este incremento".

Los estudiantes mencionaron también que también a ellos les afecta el alza en el costo, pues si bien no pagan 18 pesos, en ocasiones si no van con uniforme o mochila no les cobran la tarifa de estudiante, por lo que tiene que pagar el boleto completo, si no, no les permiten subir al camión.