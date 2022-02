Castaños: Cancelan evento por supuesto contagio

CASTAÑOS., COAH.-Acusando al coordinador del Servicio Nacional de Trabajadores de la Educación de ser el responsable de cancelar la asamblea de docentes en el municipio de Castaños, el Diputado federal por el distrito 02 en Coahuila Javier Borrego dijo que fue una burla que hayan pretendido callar la solicitud de los docentes de mejoras educativas bajo el pretexto de un contagio de covid-19 que no fue cierto.

El evento que estaba programado para las 11:00 de la mañana y que se llevaría a cabo en el salón del magisterio de este municipio en el que fueron invitados además del diputado Javier Borrego, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Flora Tania Cruz Santos, así como el alcalde Juan Antonio Garza García fue suspendido de forma repentina, al recibir una llamada donde les indicaban que salieran del inmueble debido a una persona contagiada en el lugar, situación que causó molestia e incomodidad entre las decenas de maestros asistentes.

Aun así los docentes salieron del inmueble y dieron a conocer sus inconformidades a la Diputada, quien atendió a cada uno de ellos y les informó que se están destinando recursos para mejoras a la educación en Coahuila, además recogió una gran cantidad de quejas derivadas a la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras.

"Los maestros merecían ser escuchados, es una pena que los hayamos tenido que atender parados, bajo el sol y en condiciones no adecuadas, aun así me llevo sus inquietudes, solicitudes, peticiones e inconformidades, pero el mal sabor de boca también nos lo llevamos, porque creo no merecíamos ser tratados así".

Por su parte el Alcalde Juan Antonio Garza García se disculpó con los docentes asegurando que no sabía el porqué de la cancelación de este evento.

"Yo solo espero que esto no tenga que ver con colores y partidos, yo quiero basar mi gobierno y trabajar para todos por igual, era importante escuchar a los más de 100 maestros que estaban aquí pero aun en la parte exterior del inmueble los escuchamos y los diputados se llevaron sus peticiones".

EL Diputado Javier Borrego negó que existiera en el lugar algún maestro con síntomas de covid, pero por respeto se escucharon los problemas que se tienen al interior del magisterio, pidiendo piso parejo para todos así como la atención a sus necesidades.

"Es una falta de respeto, no es correcto, no es lo justo, pero aun así escuchamos a los docentes".