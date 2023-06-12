Celebra San Buena carrera multicolor

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Fomento Deportivo celebro la gran carrera “The Color Run 5k”.

Divertida convivencia vivieron familias completas quienes hicieron el recorrido completo junto a estudiantes, sociedad civil y los reconocidos corredores Nora Leticia Rocha y David Galván “El keniano”.

El INEDEC apoyó a Presidencia Municipal con las medallas conmemorativas al evento presidido por las autoridades quienes compartieron con los participantes excelente mañana.

La “carrera de colores” fue todo un espectáculo visual para el Centro histórico y las calles que formaron parte de este recorrido de 5 Km.

Durante el festival “Holi” los corredores lucieron sus playeras deportivas pero también se sumaron atletas con playera blanca.

Excelentes resultados de la organización que tuvo a bien instalar la salida y a la vez meta, donde se formaron nubes de arcoíris.

De parte del joven alcalde Hugo Lozano se agradeció a los niños de Educación Especial quienes pasaron los mejores momentos en esta carrera y recibieron también su medalla especial y premios a los primeros lugares.