Celebra San Buena Día de la Bandera

SAN BUENAVENTURA COAH-.En el municipio de San Buenaventura se llevó a cabo una ceremonia cívica con motivo del Día de La Bandera donde además se incineraron las banderas de distintas instituciones educativas, un evento que estuvo presidido por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

El evento se realizó en la plaza Prudencio Garza, ahí el alcalde estuvo acompañado de su equipo de regidores así como de Ana Elena Garza hija de Don Prudencio Garza, además de elementos del 105 Batallón de Infantería y las escoltas de instituciones educativas.

El alcalde comentó que es en la bandera donde se ve reflejado el bien del país, las acciones para tener buenos mexicanos que no solamente defienda de enemigo externo sino del interno cuando no respeta leyes cuando no quieren a México, "Respetemos y veamos en ella la unidad nacional que tanta falta nos hace", comentó el alcalde.

Posterior a su mensaje se llevó a cabo el acto de incineración de la bandera nacional pues aquella que haya sufrido deterioro debe sustituirse, las cenizas deben resguardarse para volver a sus orígenes.

Instituciones educativas llevaron a cabo la incineración de las banderas, alumnos y público en general fueron testimonio de que las banderas pasaron al pebetero para su incineración.

En el evento se contó con la participación de estudiantes de la escuela Margarita Maza de Juárez, de la escuela 16 de septiembre, de la escuela Primaria Federal Ricardo Flores Gómez de la escuela Secundaria General Andrés S Viesca, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Cecytec Francisco Coss y CEUC.

Este evento es con el objetivo de educar a la niñez y la juventud en valores patrios, regresar la ceniza al suelo fértil de San Buenaventura, de vocación de constitución de una nación libre, de unidad y prosperidad, de recordar los valores.

Posteriormente se realizó el acto de abanderamiento a las escoltas, el alcalde tomó la protesta de bandera a las instituciones educativas y posteriormente se entonó el Himno Nacional Mexicano.