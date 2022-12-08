Celebra Secundaria su 57 Aniversario

San Buenaventura, Coahuila.- Autoridades municipal acompañó a alumnos, maestros, padres de familia y ex alumnos de la Secundaria General Andrés S. Viesca de San Buenaventura a la celebración del 57 aniversario de fundación como institución del nivel básico.

El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez alcalde del municipio y ex alumno del plantel, presidió el evento junto a la Directora maestra Maricela Valdes Delgado, autoridades educativas y personal docente.

La ceremonia inició con un evento cívico cultural donde se expuso la reseña histórica de la institución que ofrece educación secundaria muy importante en San Buenaventura ya que supone un paso previo a la especialización de los alumnos que se produce en cuando pasan a bachillerato y a su posterior ingreso a la universidad o al mercado laboral.

Los honores a la bandera estuvieron a cargo de la escolta de la escuela secundaria Andrés S. Viesca, el maestro Ibrahim Almaraz Calvillo interpretó el himno nacional mexicano y el himno a la escuela secundaria

En su mensaje de bienvenida la Directora Maricela Valdes dijo “Es un honor celebrar este 57 aniversario en la escuela donde estudiaron la mayoría de los presentes, donde hemos preparado a los alumnos para su correcto comportamiento en la sociedad, así como enseñarles valores, actitudes y conocimientos que les ayuden en el tránsito de la adolescencia a la vida adulta. En la modalidad de educación secundaria tenemos 18 grupos en turno matutino y 9 en el vespertino, con una organización de sus clases en sesiones semanales, y con una temática de formación general y de desarrollo de habilidades”.

Fue en el año de 1965 cuando la escuela inicia la construcción, terminada en 1967 gracias a la visión del Ing Antonio Rivera y un grupo de obreros de la Sección 147 apoyados por el alcalde de esa época Ing Hilario Villarreal de la Fuente, llevando el nombre del ilustre héroe coahuilense Gral. Andrés S. Viesca.

En su mensaje el joven alcalde se remontó a las acciones que han avivado la institución y expresó que la nostalgia de los presentes ha sido notoria con la galería de recuerdos fotográficos presentada, por las experiencias vividas de primeros docentes, alumnos, padres de familia y ex alumnos quienes recuerdan el proceso de crecimiento de uno de los planteles de mayor prestigio en San Buenaventura, que ha educado para la vida desde hace más de medio siglo.