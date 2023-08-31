Contactanos

Celebran a jóvenes con discapacidad

Además festejan el cumpleaños de Lalo.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 31 agosto, 2023 - 07:29 p.m.
Celebran a jóvenes con discapacidad
El DIF Cuatro Ciénegas cerró el mes de la juventud con una celebración en honor al grupo de muchachos con discapacidad.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El DIF Cuatro Ciénegas cerró el mes de la juventud con una celebración en honor al grupo de muchachos con discapacidad en qué asisten cada semana a clases de autoempleo.

Aprovechando su día de reunión , el grupo “Nuevo Amanecer” festejó con una rica comida, pastel, baile y mucha diversión a Eduardo Guadalupe Pérez Maldonado, quien cumplió un año más de vida.

La Coordinadora del grupo, Maribel Mendoza dijo que gracias al alcalde Beto Villarreal y señora Catalina Mata García Presidenta Honoraria del DIF, se organizó este convivio.

Los asistentes al Grupo Nuevo Amanecer en su mayoría son jóvenes con discapacidad, TEA o condición especial que con apoyo de especialistas reciben atención estuvieron muy contentos durante su evento especial.

El grupo “Nuevo Amanecer” festejó con una rica comida, pastel, baile y mucha diversión a Eduardo Guadalupe Pérez Maldonado.

