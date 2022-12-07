Celebran posada Mil castañenses

La magia y la ilusión de la Navidad llegó para los niños y familias de Castaños este lunes de la mano del alcalde Juan Antonio Garza García y la primera dama, profesora Oralia Aguilar Chávez, quienes junto al equipo del DIF Municipal prepararon una emotiva posada navideña en la plaza Ildefonso Fuentes, donde se congregaron cerca de mil castañenses para disfrutar del gran espectáculo navideño así como del expo-concurso de villitas navideñas.

La gran fiesta comenzó al filo de las 5 de la tarde cuando las familias comenzaron a abarrotar la plaza Ildefonso Fuentes para recorrer los stands de las villitas navideñas que fueron decoradas por el jardín de niños Ignacio Zaragoza, la secundaria Ildefonso Fuentes, la secundaria Miguel Blanco y el Cecytec Andrés Osuna, donde los asistentes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y convivir con Santa Claus y Mamá Claus, a quienes también entregaron sus cartas de deseos para Noche Buena.

Fue el alcalde Juan Antonio Garza García quien abrió el espectáculo navideño con un emotivo mensaje para las familias presentes, a quienes invitó a disfrutar de esta temporada decembrina en armonía y cercanía con nuestros seres queridos, “pues es un tiempo en el que debemos de compartir con mucha paz y mucho amor, que es lo más importante que debe prevalecer entre todos los seres humanos, la Navidad debe encender en nuestros corazones el deseo de caminar el año venidero con mucha fraternidad, amor, paz, cariño y salud entre todos los que habitamos nuestro pueblo de Castaños”, expresó.

1 / 2 Presentan gran espectáculo de Navidad 2022 que maravilló a todos los presentes. 2 / 2 Familias comenzaron a abarrotar la plaza Ildefonso Fuentes para recorrer los stands de las villitas navideñas. ❮❯

A continuación, los pequeños del jardín de niños Ignacio Zaragoza enternecieron a las familias presentes con sus atuendos navideños y el divertido número musical que prepararon para la ocasión, siendo el Ballet Folclórico Santa Cecilia quien cerró con broche de oro las actuaciones musicales con su show navideño 2022 que asombró a todos los presentes.

Finalmente, el Edil presidió la premiación del concurso de villitas navideñas, donde el jardín de niños Ignacio Zaragoza se alzó con el tercer lugar y mil pesos en efectivo de premio, la escuela primaria Venustiano Carranza con el segundo lugar y dos mil pesos en efectivo como premio y la secundaria Ildefonso Fuentes con el primer lugar y 3 mil pesos en efectivo como premio a su dedicación.

También para alegría de todos los niños presentes el equipo del DIF Municipal que dirige Sonia Lara estuvo repartiendo bolsitas de dulces a cada uno de los pequeños que disfrutaron de la gran posada que prepararon con mucho cariño para consentirlos y arrancar los festejos decembrinos que ha preparado el alcalde Juan Antonio Garza García y la primera dama, profesora Oralia Aguilar Chávez para todos los castañenses.