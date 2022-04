Censará Frontera a las chatarreras

FRONTERA., COAH.- La Dirección de Protección Civil realizará inventario para determinar cuántas chatarreras existen en el municipio y de esa manera darle continuidad a la revisión de cada una de ellas para detectar riesgos que puedan existir, lo anterior informó el Director de Protección Civil Municipal.

Ángelo Grimaldo comentó que no coinciden los registros con el número de chatarreras y yonkes que existen, es por ello que se está realizando la actualización del censo y de esa forma poder revisar cada uno de ellos, entregando un oficio en los detalles de riesgo y seguridad que se detectaron para darles un tiempo definido para que los pongan en orden.

Dijo que de las primeras cinco inspecciones que se realizaron, solo una tenía los registros correspondientes, de ahí que radica la importancia de renovar el listado de este tipo de negocios, revisándolos uno a uno y evitando riesgos entre la comunidad.

Comentó que hasta el momento se tienen 40 órdenes de visita., sin embargo los inventarios se siguen revisando con la intención de conocer cuántas cuentan con sus permisos en órdenes y cuantas están operando fuera de la legalidad.

Aseveró que durante las revisiones se han encontrado negocios de este giro que además de trabajar de forma ilegal, cuentan con áreas de riesgo, es por ello que se revisan los puntos y se les entrega el oficio con los señalamientos correspondientes, para que en un tiempo definido realicen los cambios o de procede a clausurarlos.

"Tenemos que saber en primera instancia cuantos negocios de este giro existen, para después acudir a revisar los permisos y documentos correspondientes, de no contar con ellos se les exhortará a que los obtengan y si no lo hacen tendrán que cerrar pues no se puede trabajar en la ilegalidad.