Cero tolerancia a Policías corruptos

FRONTERA COAH-. Los policías de Frontera están avisados de que sí cometen alguna irregularidad con paisanos que transiten por el municipio, no se tendrá contemplaciones y se actuará conforme a lo que marca la ley.

Francisco Javier Vaquera; director interino de Seguridad Pública, señaló que estarán en coordinación entre los tres niveles de gobierno para actuar cuando se presente algún accidente y apoyar a quien lo necesite.

En Monclova se han dado a conocer algunos videos que fueron filmados por ciudadanos en los que aparecen policías intentando sobornar a paisanos que transitan por la ciudad, por ello en Frontera se está previniendo.

El módulo en el libramiento Carlos Salinas de Gortari será permanente y cualquier detalle por parte de los paisanos lo pueden reportar ahí mismo, cualquier detalle, denuncia, queja, sugerencia y lo que sea lo pueden hacer.

“Los elementos de Seguridad Pública ya tienen indicaciones tenemos que apoyar a nuestros paisanos, orientarlos y darles la información, sí sucede alguna irregularidad nos hacemos cargo nosotros, lo vemos ante consejo de seguridad y si cae en un delito nosotros los ponemos a disposición”, comentó el director.