Cerrada gasolinera del bulevar Hidalgo

Castaños, COAH.-Más de una semana se encuentra sin el servicio, la gasolinera que se ubica en la entrada de este Municipio, en el cruce del Boulevard Hidalgo, sus bombas están delimitadas con trafitambos.

Esto ocurre en el cruce del Boulevard Hidalgo y Gustavo Galaz, Estación de Combustible que se ubica bajo el puente Centenario, desde hace una semana que no se está despachando gasolina, presumiblemente se deba a que no se cuenta con el recurso suficiente para abastecer ante PEMEX, o las bajas ventas que se pudieran presentar por la ubicación de la misma.

El Presidente de la Unión de Organismos Empresariales Andrés Oyervides manifestó que no es la primera vez que ocurre esta situación en dicha Gasolinera, frecuentemente ocurre lo mismo y esto se debe a que termina el contrato ante PEMEX.

“La gasolina se compra de contado, hay ocasiones que Pemex otorga un crédito de cinco días, si al día siguiente no cubres, PEMEX es como CFE y te quita el suministro, este pudiera haber sido el caso” indicó.

Sin embargo, aún cuando no esté brindando el servicio de gasolina, dicha estación no corre el riesgo de cerrar la franquicia, para ello se requieren muchos años de abandono, así lo detalló Andrés Oyervides.

Cabe mencionar que en este Municipio se cuenta con cinco gasolineras y a pesar de que una ellas no está otorgando el servicio no se tiene desabasto en esta ciudad.