Cerrará Frontera a tambor batiente

FRONTERA COAH.-Impulsando el crecimiento y desarrollo que la Ciudad del Riel merece, así es como habrá de cerrar la presente administración en materia de obra pública, sostuvo el alcalde Roberto Piña Amaya, quien definió su trienio como el mayor ejecutor de obras de beneficio colectivo.

Así, las obras como el Panteón Municipal, la primera etapa de lo que representa la recuperación del CEFARE, la Central de Bomberos y la calle Felipe Ángeles, que se encuentran en proceso, deberán de quedar concluidas al cierre del segundo semestre del año.

"Sin temor a equivocarme, somos el único municipio que terminará a tambor batiente con obra pública hasta el último día de la administración", con lo que se potencializa el crecimiento de la ciudad.

El Munícipe fronterense ha destinado un recurso sin precedente a la obra pública, cuyas acciones se ver perfiladas en las unidades deportivas Baltazar "Chacho" Fabela, Armando "El Güero" Pruneda, Raúl "Papo" Ríos, la escuela Preparatoria Instituto 8 de enero en donde los recursos públicos se han ejecutado de manera responsable y honesta.

Ahora, se trabaja en la primera etapa de la recuperación del Centra Familiar Recreativo -CEFARE- cuyos trabajos incluyen la construcción de una cancha de fútbol a base de duela dinámica, una pista de tartán, alumbrado público y gradas.

Asimismo, y en un esfuerzo por ofrecer a los Bomberos instalaciones dignas, se construye la Central de Bomberos, la primera que habrá en la ciudad, misma que registra un avance significativo, misma que se ubicará en un predio contiguo a la unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda.

Todo, ello gracias a las finanzas sanas con las que cuenta el Municipio, lo que ha privilegiado la ejecución de importantes obras.

Al hablar del nuevo Panteón Municipal Frontera, dijo que ya entró en operaciones con las primeras sepulturas, camposanto que se hizo pensando en ayudar a la gente y aligerar la sobre saturación de los panteones como el Dolores, en donde ya no hay espacios.

El tema central es ayudarle a la gente con lotes a precios accesibles, "no clavarle el diente", dijo, de ahí que hay lotes de menos de mil pesos y hasta las criptas familiares de poco más de 5 mil pesos.

Resaltó el tema de ganar-ganar con los ejidatarios, quienes tuvieron a bien donar las casi 10 hectáreas donde se construye el cementerio, aunque reconoció que hay unas dos o tres personas que lo que querían era dinero y no el bien común.

Para contribuir al acuerdo de donación, se realizan una serie de mejoras al salón ejidal en donde los trabajos de rehabilitación dan ya una nueva imagen al recinto de este núcleo agrario.

En el panteón se trabaja ya en el tema de la capilla velatoria, las cuatro piletas y se analiza la instalación de paneles solares que le den la facilidad de captar energía para que pueda tener luz eléctrica.

"Todo lo que estamos haciendo es un ejercicio de planeación, tranquilo y sin problema, yo no vine a la administración ni a hacer cosas extrañas ni a cambiar mi forma de ser, yo soy exactamente el mismo que entré cuando empezó la administración, no me junto con gente diferente y así voy a terminar", estableció.

Dijo que en los meses de julio y agosto deberán estar finalizando los últimos detalles del panteón, así como la pista de tartán en el CEFARE, las gradas y la barda perimetral, así como terminar la central de Bomberos.

Y terminó diciendo que un presidente municipal e un administrador, no un sultán o un virrey, por lo que con su actuación dijo estar tranquilo y habrá de cerrar fuerte la presente gestión.