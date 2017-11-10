Choca “La Pólvora” con Fuerza Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Elementos de Fuerza Coahuila sometieron al alcalde Óscar Flores Lugo, cuando acudió en estado inconveniente a exigir la liberación de varios detenidos.

Con la advertencia: “En este pueblo mando yo”, el Alcalde llegó a las instalaciones de Seguridad Pública exigiendo la liberación del director de Protección Civil Isaí Alvarado Acosta.

Fue la madrugada del sábado cuando elementos de Fuerza Coahuila intentaron clausurar la zona de tolerancia, el director de Protección Civil Isaí Alvarado Acosta acudió a la corporación policíaca para aclarar que esta acción no procedía, porque antes debían ser notificados los dueños del lugar.

Ante la negativa del funcionario, elementos de Fuerza Coahuila intentaron arrestarlo, por lo que Alvarado Acosta solicitó la ayuda del alcalde Óscar Flores Lugo; minutos después llegó el Edil en evidente estado inconveniente y gritando “Aquí el que manda en San Buena soy yo cabrón, así que bájele, bájele”, para después ser sometido por los guardianes del orden.

En medio de la confusión se oyeron los gritos de los elementos que presenciaron los hechos diciendo, “Es el alcalde, es el Alcalde” mientras que otros se ofrecieron a levantarlo del suelo.