ciclistas y municipio rehabilitan la ciclovía

FRONTERA, COAH.- Un grupo de ciclistas se sumó a las labores de limpieza que mantiene el departamento de Servicios Primarios e Imagen Urbana en la ciclovía que atraviesa por el municipio de Frontera.



Estos trabajos de mantenimiento se realizan por etapas y ya han avanzado para la seguridad de los ciclistas y deportistas que corren o trotan a diario por este carril que se encuentra a un costado del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y Carretera 30.

Las acciones son parte del programa de mejora de imagen de carreteras estatales y federales que mantiene el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, el cual se ha distinguido por aplicar su lema "Frontera Para Todos" y "Es Entre Todos", lo que significa que con la participación de toda la población se puede lograr una mejor ciudad.

Estás labores ya se han venido realizando por etapas, y es que en un principio las cuadrillas municipales comenzaron por los camellones laterales y centrales de las vialidades, para luego continuar por las orillas de las mismas en las que los automovilistas se detienen ante alguna falla mecánica o para descansar.

Desde hace unas semanas se retira la hierba, que en algunos tramos está muy crecida, también basura, ramas y árboles secos y se hace el barrido en el carril de bicicletas para que las personas que se ejercitan lo utilicen con tranquilidad sin riesgo a sufrir un accidente.

Esta ciclovía es más segura hoy en día pues también se cuenta con iluminación pues el departamento de Alumbrado Público se ha encargado de reparar todo el sistema de alumbrado hasta llegar a San Buenaventura y Monclova por el lado del libramiento.