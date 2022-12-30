Ciénegas, pide alto a pirotecnia

Cuatro Ciénegas, Coahuila. - El Lic. Carlos Armando Moreno Garza, Director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, hizo ver la importancia de erradicar el uso de pirotecnia durante estas fechas, resaltando que es un explosivo que está prohibido y que es regularizado únicamente por SEDENA.

"Estamos exhortando a la ciudadanía de evitar la compra y uso de fuegos artificiales, debido a los peligrosos daños que pueden causar, es un tema muy delicado, aunque muchas familias acostumbran a usar este tipo de materiales cada fin de año” dijo el director de PC.

Es un explosivo que está prohibido y que es regularizado únicamente por SEDENA. A la fecha en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se han registrado muchos accidentes.

A la fecha en el Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas se han registrado muchos accidentes, principalmente con niños que son expuestos a la pirotecnia.

Estos productos únicamente son regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional y permitida exclusivamente para eventos bajo permiso.