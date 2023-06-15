Ciénegas sofoca incendio de jacal

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El equipo de Protección Civil acudió a un reporte sobre el incendio de un jacal en la colonia Emilio Bichara, dando aviso vecinos del sector.

Debido a los avanzados del fuego, el inmueble a base de madera, troncos y láminas rápidamente se consumió por completo dejando solo pérdidas materiales.

1 / 2 El inmueble a base de madera, troncos y láminas rápidamente se consumió por completo dejando solo pérdidas materiales. 2 / 2 Se trabaja las 24 horas del día en atención a la ciudadanía. ❮❯

El jacal se encontraba deshabitado y alejado de la mancha urbana por lo que no hubo daños de personas, con ayuda de pipas de agua se apagó el incendio para mayor seguridad de los cieneguense.

Carlos Armando Moreno Director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas informó que se trabaja las 24 horas del día en atención a la ciudadanía poniendo a disposición en caso de emergencias la línea 866 163 945.