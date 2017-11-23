Cierran a piedra y lodo la tesorería de Ocampo

OCAMPO, COAH.- Ante notario público dejarán asentados los integrantes de la comisión de entrega-recepción de la alcaldesa electa Arcedalia Ramírez por el partido de Movimiento de Regeracion Nacional, Morena, el pésimo trato que reciben de parte de los funcionarios que aún operan dentro de la Presidencia Municipal.

Gustavo de la Rosa, uno de los integrantes de la comisión de entrega-recepción afirmó que el pasado martes acudieron a la Presidencia Municipal tal y como lo habían acordado, pero se encontraron con que solo realizarían el recorrido por las aéreas de menor impacto.

No fue lo que esperábamos, el acuerdo era que nos iban a dar pormenores de sus actividades pero no fue así, dijo.

Al preguntar cuándo podrían entrar a la Tesorería y a Obras Públicas tajantemente les aclararon que el resto de los departamentos serán entregados, pero hasta el 31 de diciembre.

No sabemos qué escondan, pero es un hecho de que algo anda mal porque ambas comisiones deben reunirse no una, sino varias veces para ver el funcionamiento de los departamentos pero no se va a poder, ya nos dijeron que fue el alcalde Alfonso Pecina Medrano quien dio la orden de que no nos recibieran, dijo el entrevistado.

Agregó que debido a la disposición de su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador de que no se lleven a cabo acciones que pongan en detrimento lo ganado, se concreten únicamente a llevar un notario público para que de fe de lo que está pasando.

Dijo que obedecerán las disposiciones de su dirigente y que esperarán los tiempos para emprender acciones pues el hecho de que les niegue acceso a algunos departamentos es muestra de que algo anda mal.

Citó el caso de la remodelación de una escuela primaria y el auditorio municipal, proyectos que quedaron inconclusos pese a que el dinero que les enviaron para su ejecución supuestamente venía etiquetado.