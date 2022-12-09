Cierran el año con fuerte ayuda social

A través del departamento de Desarrollo Social del ayuntamiento de Castaños se tiene especial acercamiento con la gente que necesita de algún aparato ortopédico, señaló Apolinar Encinas Domínguez; regidor de Desarrollo Social.

Dijo que se han entregado sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, hay mucha necesidad de la gente, se les está apoyando, Castaños ha hecho tres entregas en coordinación con “Corazones Unidos” se proporciona a la gente lo que necesitan.

Cierran el año con 240 personas apoyadas en sus distintas necesidades, el regidor comentó que están esperando otra remesa para el cierre del año, son cerca de 94 artículos los que vienen en camino.

El funcionario mencionó que lo que más piden son silla de ruedas, bastón de cuatro picos, baños portátiles, entre otras cosas y se trata siempre de apoyarles en todo pues regularmente son personas de bajos recursos los que reciben estos apoyos.

En las últimas semanas han trabajado mucho, tratan de conseguir algo de aparatos auditivos y bastones para invidentes, lo mismo, han apoyado a los niños del CAM que requieren, son sillas de ruedas, andaderas para niños.